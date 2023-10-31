На Камчатке запустили проект по социальному взаимодействию в образовании

Его реализуют на базе почти 30 школ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Стартовал первый на Камчатке проект по социальному взаимодействию в сфере образования, он будет реализован на базе 29 школ полуострова, в том числе в муниципальных районах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На Камчатке состоялось торжественное открытие проекта социального воздействия в сфере образования. Ключевая идея проекта - научить детей осознанному подходу к выбору профессии, построению своей будущей карьеры и комфортному существованию в обществе. Проект реализуется в период с 2023 по 2026 год для обучающиеся 7-х и 9-х классов на базе 29 школ Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района и Мильковского муниципального округа. Обучающиеся получат практический опыт, навыки и компетенции для осознанного и грамотного выстраивания своего профессионального будущего, обогатят свой социальный опыт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках образовательного проекта эксперты Высшей школы экономики планируют внедрить новые современные форматы обучения, которые позволят совместить изучение учебных предметов с профориентацией, работой по выработке умений принимать верные финансовые решения, применять законы к своим жизненным ситуациям, ежедневно пользоваться цифровыми инструментами. По завершении апробации в край будут переданы новейшие образовательные технологии по профориентации, работе с детьми со сложным поведением, с семьями по вовлечению их в процессы образования, по улучшению внутришкольного климата.