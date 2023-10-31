На форуме "Россия" Москва представит интерактивное пространство с изменениями столицы

Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит интерактивное пространство, где будут показаны изменения и новые тенденции столицы. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". <...> На стенде города - центральной экспозиции павильона №75 - Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица - становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаем, в частности, в экологии и здравоохранении", - написал мэр.

Кроме того, посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис. "Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за 10 лет или создать популярный сервис для путешественников", - добавил он.

Собянин отметил, что Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ, также будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Туристический сервис Russpass выступает технологическим партнером экскурсионной программы, отметил Собянин.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.