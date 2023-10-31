В Москве возобновил работу городской прокат самокатов

Сервис аренды проработает до середины ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Городской сервис аренды самокатов возобновил работу в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу. Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 млн поездок, это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", - говорится в публикации.

Отмечается, что сервис аренды проработает до середины ноября. "Если позволит погода, то мы продлим его работу. Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: едьте не выше 25 км/ч, спешивайтесь на пешеходных переходах, надевайте защитные накладки на колени и локти", - заключили в дептрансе.