Суд признал страховым случаем гибель работника, совмещавшего работу с личными целями

Согласно материалам дела, инженер электросетей из Волгограда после завершения вахты возвращался домой на автомобиле своего коллеги, но попутно получил задание доставить груз, попал в ДТП и умер

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ обязал признать страховым случаем гибель в ДТП работника, совмещавшего выполнение задания работодателя с личными целями поездки. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Вследствие неправильного применения норм материального права суд первой инстанции пришел к неправомерному выводу о том, что несчастный случай со смертельным исходом, произошедший с <..>, не связан с исполнением им трудовых обязанностей или выполнением работ по поручению работодателя", - отметил Верховный суд, признав незаконным первоначальный отказ в удовлетворении иска матери погибшего.

Согласно материалам дела, инженер электросетей из Волгограда после завершения вахты возвращался домой на личном автомобиле своего коллеги, но попутно получил задание доставить груз. По дороге произошло ДТП, в результате которого инженер погиб. Его мать потребовала признать произошедшее страховым случаем при исполнении трудовых обязательств.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что погибший, согласно трудовому договору, мог исполнять обязанности по доставке груза только на служебном или общественном транспорте. Истица дошла до Верховного суда, доказывая, что в этом случае ее сын доставлял груз на личном транспорте, так как ему не был предоставлен служебный, а следование им попутно домой не отменяет факта исполнения служебных обязательств.

Верховный суд нашел несколько противоречивых обстоятельств в деле, но пришел к конечному выводу о том, что погибший исполнял трудовые обязательства, служебный транспорт не был ему предоставлен работодателем, поэтому за совершение поездки на личном автомобиле ответственности он не несет. Иск матери погибшего удовлетворен в полном объеме.