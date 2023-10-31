На конкурс "Московская реставрация" подали более 80 заявок

Участие могут принять специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 80 заявок от специалистов и организаций подано на конкурс "Московская реставрация", сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Прием заявок на конкурс начался в июне. Участие могут принять специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Главное условие - реставрация объектов должна быть закончена в 2022-2023 годах.

"Больше 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация". В этом году в списке были: Театр Эстрады, Хлебозавод №5, где открыт центр конструктивизма "Зотов", павильон №51 "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо") на ВДНХ, дом Ф. Пантелеева на Земляном Валу, Козина палата (Приют детский) Ансамбля Рогожской старообрядческой общины", - написал мэр.

Он отметил, что победителей определит жюри. Кроме того, москвичи смогут проголосовать за лучший, по их мнению, объект реставрации в проекте "Активный гражданин". Конкурс проводится в 13-й раз, с 2011 года его лауреатами стали 453 человека и организации.