В Челябинской области около 260 тыс. особей ценной рыбы выпустили в реку Урал

Зарыбление Магнитогорского водохранилища позволяет улучшить речную экологию, рассказали в ММК

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) за два года выпустил в Магнитогорское водохранилище на реке Урал порядка 260 тыс. особей молоди ценной промысловой рыбы - белого амура и толстолобика, сообщили ТАСС в пресс-службе комбината.

"В Магнитогорское водохранилище с 2018 по 2021 год мы выпустили 800 тыс. особей молоди сазана. В 2022-2023 годах выпустили 70 тыс. особей молоди белого амура, 190 тыс. особей молоди белого толстолобика, 8,5 тыс. особей молоди сазана. Белый амур поедает высшую водную растительность (камыш, рогоз, тростник), а толстолобик ест фитопланктон", - сказали в пресс-службе.

С 2022 года выпуск ценной промысловой рыбы полностью проходит по инициативе комбината.

"Зарыбление Магнитогорского водохранилища - неотъемлемая часть экологической программы ПАО "ММК". Помогает снижать зарастаемость водохранилища и повышает самоочищающую способность реки. Расширение видового состава рыб способствует формированию более устойчивой экосистемы и повышает интерес горожан к рыбалке", - отметили в пресс-службе компании.

В пресс-центре Минсельхоза Челябинской области рассказали, что за год во все водоемы региона выпущено 610 тыс. особей различных пород рыбы.

"Выпуск рыбы в основном направлен на то, чтобы рыбаки-любители могли свободно ловить аквакультуру, которая будет здесь воспроизводиться. На рыбу, которая выпускается в водоем, обязательно оформляются ветеринарные сопроводительные документы, которые проводятся через ФГИС "Меркурий". Это значит, что рыба абсолютно здорова и не будет представлять опасности обитателям водоема", - уточнили в министерстве.