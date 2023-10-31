31 октября, 11:06

Суд оштрафовал координатора экстремистской "Весны" за нарушение закона об иноагентах

Екатерину Гончарову оштрафовали на 30 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тыс. рублей регионального координатора молодежного демократического движения "Весна" (внесено в реестр иноагентов, признано в России экстремистским и запрещено) за публикацию в Telegram-канале организации без маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Гончарову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, протокол на Гончарову составили в управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Проверяющие обнаружили, что в Telegram-канале движения в марте 2023 года вышла публикация без указания на то, что материал произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом. "Гончарова входит в состав руководящего органа и несет ответственность за нарушение законодательства РФ, совершенного организацией", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщали СМИ, Гончарова в марте 2022 года покинула Россию, выехав сначала в Армению, а затем в Грузию.

Движение "Весна" было внесено в реестр иноагентов Минюста 14 октября 2022 года. Позже, в декабре, Санкт-Петербургский городской суд признал "Весну" экстремистской организацией. В мае 2023-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал включение движения "Весна" в соответствующий перечень законным.

В июне 2023 года Басманный суд Москвы арестовал шестерых участников "Весны" по делу о создании экстремистской организации. Тогда же в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов движения, связанные с уголовными делами по ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). 

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