Собянин посетил специализированный центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

В основу работы центра заложен мультидисциплинарный подход, когда с пациентом работает команда врачей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" Анна Цивилева посетили центр амбулаторной медицинской помощи участникам специальной военной операции, открытый на базе госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) №3, и пообщались с участниками СВО, проходящими реабилитацию в стенах медучреждения.

"Открыли специальный поликлинический центр для участников СВО, тех, кто уже закончил службу, их становится все больше. На сегодняшний день уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды медицинской помощи, здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу, подразделения госпиталя ветеранов, которые десятками лет занимались реабилитацией, оказанием помощи ветеранам войны, ветеранам боевых действий, в самых горячих точках, где участвовали наши бойцы, и сегодня помогает участникам СВО", - сказал Собянин, поблагодарив коллектив госпиталя.

"Мы начали работу здесь, при необходимости мы разовьем масштаб, подключим другие центры. Но пока достаточно этого объема. Как правильно сказали, ребята еще имеют возможность в любой городской поликлинике пройти, там, где проживают", - сказал Собянин.

Он также напомнил, что в Москве идет программа реконструкции городских поликлиник, половина уже реконструирована, в остальных закончат работы в ближайшие два-три года. "Я хочу сказать, что создание центра амбулаторной помощи для наших ветеранов является хорошим примером и практикой для других субъектов Российской Федерации. Потому что ребята, которые возвращаются домой, имеют возможность получить помощь не только амбулаторную, стационарную по месту жительства, но и прийти в специализированный центр, где к нему прикрепляется персонально и врач, который ведет их карту здоровья, и также социальный работник, который будет сопровождать и отслеживать качество выполненной услуги, и заботу о наших подопечных", - отметила в свою очередь Цивилева.

О работе центра

Как сообщается в материалах мэрии, в основу работы центра заложен мультидисциплинарный подход, когда с пациентом работает команда врачей. В зависимости от состояния его здоровья и медицинских показаний в команду входят врачи общей практики, терапевты, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, уролог, гинеколог, ортопед, кардиолог, эндокринолог, сосудистый хирург, психиатр. При необходимости в лечении могут принимать участие врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, реабилитологи и другие. Также пациенты могут получить консультацию психолога и нарколога.

К услугам пациентов - отделение восстановительного лечения для проведения физиотерапии (манипуляций с применением электрофореза, магнитотерапии, светолечения, высокочастотной терапии, лазеротерапии), кабинеты массажа, залы ЛФК, зона водолечения с ваннами и бассейном, а также отделение гипербарической оксигенации. Особое внимание уделяется психологической помощи, реабилитации и ресоциализации участников СВО.

В день обращения участник СВО проходит базовый чек-ап, по результатам которого формируется индивидуальный план ведения пациента. При наличии медицинских показаний пациент направляется на специализированное лечение или реабилитацию. Кроме того, ему может быть оказана помощь в оформлении инвалидности. В дальнейшем - даже при отсутствии жалоб на здоровье и хронических заболеваний, базовый чек-ап можно проходить ежегодно.

Начиная с 2022 года ГВВ №3 осуществляет лечение и реабилитацию военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.