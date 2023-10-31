В центре Улан-Батора введут плату за въезд личного автотранспорта

Мэр города Хишгээгийн Нямбаатар пояснил, что так будут бороться с пробками

УЛАН-БАТОР, 31 октября. /ТАСС/. Проезд личных автомобилей в центре Улан-Батора станет платным в целях борьбы с пробками. Об этом сообщил мэр города Хишгээгийн Нямбаатар на специальной пресс-конференции, посвященной борьбе с дорожными заторами.

"Улан-Батор готовит условия для реализации закона о сокращении заторов на столичных дорогах. Есть мировой опыт снижения пробок до 30% за счет создания платных зон. Такая появится в центре города, куда личные автомобили будут заезжать за плату. Тарифы установит горсовет, в том числе скидки для жителей центра", - сказал градоначальник.

Он добавил, что в платной зоне появятся отдельные дорожки для самокатов и велосипедов. Основной причиной перегруженности дорог мэр назвал расположение вузов, учреждений культуры и здравоохранения в пределах большой кольцевой развязки в центре. Поэтому здесь будут повышать доступность общественного транспорта.

"В среднем 717 часов в году, или 31 день из 365 дней, уланбаторцы проводят в пробках. Если в 2007 году около 60% горожан пользовались общественным транспортом, то сегодня их число сократилось до 24%. С 15 ноября начнутся переговоры с китайскими инвесторами по строительству метро и кольцевой скоростной автомагистрали", - отметил Хишгээгийн Нямбаатар.