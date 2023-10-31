Минздрав пообещал выдать новым регионам аппараты КТ и МРТ до конца года

В ведомстве отметили, что ведут работу по интеграции здравоохранения новых регионов в российскую систему

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат новые аппараты КТ и МРТ до конца 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"В медицинские учреждения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей до конца 2023 года будут поставлены новые аппараты КТ и МРТ. Сразу несколько единиц "тяжелого" оборудования в ближайшее время будет получат медицинские учреждения новых регионов", - говорится в сообщении.

В рамках программы социально-экономического развития при поддержке Минздрава России ДНР закупила два аппарата КТ. Один из них смонтирован, и первые пациенты уже прошли обследование на нем в Республиканском онкологическом центре имени профессора Г. В. Бондаря, добавили в пресс-службе. Поставка и установка еще одного аппарата планируется уже в ноябре в больницу интенсивного лечения Мариуполя.

В Минздраве отметили, что министерство ведет работу по интеграции здравоохранения новых регионов в российскую систему. Это повышает доступность первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе лекарственного обеспечения новых территорий.