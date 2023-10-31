В России сократилось число ДТП по вине водителей такси и автомобилей каршеринга

За девять месяцев оно снизилось на 16% и 4% соответственно

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество ДТП по вине водителей такси и каршеринга в России за девять месяцев сократилось на 16% и 4% соответственно, а погибших в таких авариях - почти на 25%. Об этом сказано в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о дорожно-транспортной аварийности в России, с которым ознакомился ТАСС.

"Количество ДТП по вине водителей легкового такси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 16,3% (1 325), число погибших в них уменьшилось на 22,8% (44), раненых - на 16,5% (1 665)", - сказано в материалах.

По данным МВД, также на 4%, почти 24% и 9% снизилось количество ДТП, погибших и пострадавших по вине водителей каршеринга. Всего с начала года зафиксировано 377 таких аварий, в которых погибли 26 человек и погибли 477.