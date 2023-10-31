В РФ программы-роботы вынесли почти полмиллиона решений без участия приставов

Директор ФСПП России Дмитрий Аристов отметил, что они принимаются в форме постановлений Федеральной службы судебных приставов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и направляются лицам, участвующим в исполнительном производстве, через личный кабинет на портале госуслуг

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автоматизированные программы-роботы вынесли за первые четыре месяца применения почти полмиллиона решений по исполнительным производствам без участия судебных приставов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В июне 2023 года было вынесено первое постановление Федеральной службы судебных приставов в автоматическом режиме. В настоящее время вынесено уже более 473 тыс. постановлений", - сообщил главный судебный пристав РФ в интервью "Российской газете".

"Такие решения принимаются в форме постановлений Федеральной службы судебных приставов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и направляются лицам, участвующим в исполнительном производстве, через личный кабинет на портале госуслуг", - рассказал Аристов.

Речь идет о бесспорных решениях, которые не требуют личного участия судебного пристава, например, постановлениях о возбуждении исполнительного производства или об отмене установленных для должника ограничений. В то же время автоматизированным системам не переданы решения о наложении, например, ограничения права выезда.