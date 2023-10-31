В аэропорту Ингушетии усилили меры безопасности из-за фейков о рейсе из Израиля

В мэрии Сунжи призвали молодежь не поддаваться на провокации и не верить недостоверной информации

МАГАС, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии усилили меры безопасности на территории аэропорта Магас, который располагается на территории города Сунжи, из-за фейковой информации в соцсетях о том, что в регион должен прибыть рейс из Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сунжи.

"Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магас в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса [из Израиля]. Данная информация не соответствует действительности, и аэропорт Магас не является международным. Для недопущения нарушения порядка приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта", - говорится в сообщении по итогу заседания антитеррористической комиссии.

Также в мэрии призвали молодежь не поддаваться на провокации и не верить недостоверной информации. "Просим быть ответственными и не участвовать в создании и распространении подобных материалов, которые могут нанести вред обществу", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в соцсетях региона распространялась информация о возможном прилете рейса из Израиля в Ингушетию 1 ноября. Однако достоверность этих сообщений опроверг директор аэропорта Магас Магомед Цуров, назвав их фейковыми и провокационными.