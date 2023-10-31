В 16 регионах России прогнозируется непогода

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан, Забайкальский, Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутию ожидает опасное похолодание в ближайшие дни

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Забайкальский, Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутию ожидает опасное похолодание в ближайшие дни - температура будет значительно ниже нормы. В Вологодской, Ивановской, Кировской областях и других регионах пройдут сильные осадки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В нескольких регионах прогнозируется опасное явление - отклонение от нормы на 7 и более градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до 20-22 градусов мороза, в северной половине Якутии - до минус 29-36 градусов, в Забайкалье, Хабаровском крае - до 20-26 градусов мороза в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Архангельской, Вологодской, Кировской областях, Карелии ожидаются сильные осадки и гололед в ближайшие дни.

"В Ивановской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской, Липецкой областях прогнозируются сильный дождь 2 и 3 ноября, а в Ростовской области и в Туапсинском районе Краснодарского края он будет сопровождаться грозой", - рассказал метеоролог.