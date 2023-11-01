В Екатеринбурге программисты разработают сервисы для улучшения городской среды

В городе состоится трехдневный марафон для IT-специалисты со всей страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. IT-специалисты со всей России на трехдневном марафоне разработают сервисы для улучшения городской среды в Екатеринбурге. Лучшие проекты будут воплощены в жизнь, участникам предложат несколько заданий, в том числе разработать единую платформу школ искусств, создать общегородской сервис ЖКХ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "СКБ Контур", которые являются организаторами урбанистического хакатона "Урбатон".

"24-26 ноября пройдет "Урбатон" - урбанистический хакатон, то есть состязание IT-специалистов по созданию решений для городской среды. В этом трехдневном марафоне IT-специалисты со всей страны применят свои профессиональные навыки для решения актуальных городских проблем: для разработки дизайн-кода, предлагающего улучшения фасадов и вывесок зданий; для создания общегородского сервиса ЖКХ и благоустройства; для применения смарт-технологий мониторинга, резервирования и оплаты парковочных мест; для написания единой платформы администрирования всех школ искусств города", - сказали в пресс-службе.

Соревноваться будут команды из 2-5 человек, состоящие из начинающих и опытных программистов, аналитиков, дизайнеров, менеджеров и урбанистов со всех регионов России. Команды, занявшие первое место в каждой категории, получат денежные призы. Призовой фонд - не менее 500 тыс. рублей. Наблюдателями на проекте будут потенциальные заказчики, оценивающие перспективы реализации проектов.

Организаторы уточняют, что решения победителей будут воплощены в жизнь. "Цифровизация всех сфер нашей жизни уже сегодня становится не мечтой, а реальностью. Новые технологии входят в нашу жизнь не только через очевидные сервисы услуг и оплаты за них, но через сферу культуры и искусства, креативной индустрии и образования. Важно, что в процесс создания новых технологий вовлечены молодые специалисты, которые становятся не только авторами, но и потребителями новых сервисов", - отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, слова которой приводятся в сообщении.

Марафон проводит благотворительный фонд "СКБ Контур". Партнеры "Урбатона" - Департамент информатизации Екатеринбурга, Управление культуры Екатеринбурга и проч.