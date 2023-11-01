1 ноября, 05:35

В Москве в ночь на 1 ноября синоптики отметили рекорд тепла

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

По словам синоптика Евгения Тишковца, побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было плюс 7,8 градуса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ночь на 1 ноября стала в Москве рекордно теплой за всю историю измерений на метеостанции ВДНХ, столбик термометра не опустился ниже плюс 8,3 градуса. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ. Столбик минимального термометра в столице не опустился ниже плюс 8,3", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было плюс 7,8 градуса. Он уточнил, что по статистике в это время года ночная температура выше плюс 5 градусов бывает в среднем не чаще одного раза в 9-10 лет. Нормальная температура в сумерках в начале ноября считается около нуля градусов.

Ночь на 2 ноября также может стать рекордно теплой, в столице ожидается от плюс 8 до плюс 10 градусов, отметил Тишковец, уточнив, что рекорд для ночи 2 ноября принадлежит 1968 году, когда столбики термометров не опустились ниже плюс 8,5 градуса. 

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© Информационное агентство ТАСС
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