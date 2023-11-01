В ЛНР благодаря помощи Новосибирской области за 3 года построят 12 ФАПов

Строительство пройдет в Беловодском районе республики

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Строители Новосибирской области в подшефном ей Беловодском районе Луганской Народной Республики за 3 года возведут 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Всего в планах на ближайшую трехлетку - возвести 12 ФАПов на территории Беловодского района и построить новые корпуса инфекционного отделения Беловодской центральной районной больницы", - приводит пресс-служба областной администрации слова регионального министра строительства Алексея Колмакова.

ФАПы будут построены по единому проекту. Это будут модульные одноэтажные здания, которые можно возвести быстро. По словам Колмакова, строительство уже началось в селах Кононовка и Парневое, а в ближайшее время стартует в Новоалександровке и Семикозовке.