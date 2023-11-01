Вылет трех авиарейсов из Оренбурга задержали из-за тумана

В гостинице разместили 62 пассажира

ТАСС, 1 ноября. Вылет трех авиарейсов из аэропорта Оренбурга задерживается из-за тумана. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"1 ноября по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту города Оренбурга задержано три регулярных авиарейса. 62 пассажира указанных авиарейсов размещены в гостинице, остальные пассажиры находятся по месту жительства", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что вылету из Оренбурга препятствует туман.

Задерживается рейс авиакомпании NordWind по маршруту Оренбург - Душанбе. На него зарегистрированы 182 пассажира, из них двое несовершеннолетних. По расписанию самолет должен был вылететь в 07:35 (05:35 мск). Предварительное время вылета - в 16:30 (14:30 мск).

На еще один рейс авиакомпании NordWind маршрута Оренбург - Москва (Шереметьево) зарегистрированы 199 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних. Время вылета по расписанию - 06:45 (04:45 мск). Вылет запланирован на 15:05 (13:05 мск).

Кроме того, задерживается рейс авиакомпании "Икар" по маршруту Оренбург - Минеральные Воды, на который зарегистрировались 105 пассажиров, в том числе семь несовершеннолетних. По расписанию самолет должен был вылететь в 07:55 (05:55 мск). Предварительное время вылета - в 14:55 (12:55 мск).

Как сообщили в надзорном ведомстве, представители авиакомпаний оказали пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. "Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг пассажирам", - добавили в прокуратуре.