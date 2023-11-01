Доля онлайн-услуг "Московского паркинга" превысила 90%

С начала 2023 года жители столицы обратились за услугами паркинга уже больше 210 тыс. раз

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 90% услуг "Московского паркинга" можно получить в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"92% всех услуг "Московского паркинга" можно получить дистанционно. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, <…> с начала года жители столицы обратились за услугами "Московского паркинга" онлайн уже больше 210 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Пользователям доступны в дистанционном формате оформление или продление парковочного разрешения, покупка абонемента и внесение резидентной платы для парковки в дневное время, обжалование постановления, подача обращений и др. Получить онлайн-услуги "Московского паркинга" можно на сайте mos.ru, едином транспортном портале столицы и в приложении "Парковки России".

"Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше услуг столичного транспортного комплекса можно было получить дистанционно - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас уже 75% из них доступны онлайн, а по вопросам парковок эта доля еще выше. Мы улучшаем сервисы, чтобы москвичи могли решать любые вопросы быстро и удобно прямо из дома", - подчеркнул Ликсутов, слова которого приводит пресс-службе АМПП.