В Москве завершился сезон летних веранд

Площадки пользовались большой популярностью у горожан и туристов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сезон работы летних веранд завершился в Москве, всего были открыты более 3,7 тыс. веранд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Более 3,7 тыс. летних веранд завершают свой период работы в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении. Культура летних веранд в европейских странах существует давно, и Москва не отстает в этом от других столиц", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадки пользовались большой популярностью у горожан и туристов.

Некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Однако владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи, добавили в пресс-службе.