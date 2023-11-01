Мишустин отметил лидерство Петербургского горного университета по многим направлениям

По словам премьер-министра, в нем работают талантливые преподаватели и известные профессора

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский горный университет является признанным лидером в России по многим учебным и научным направлениям, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме по случаю 250-летнего юбилея вуза.

"Сегодня Санкт-Петербургский горный университет - один из главных технических вузов страны, признанный лидер по многим учебным и научным направлениям. <...> В университете работают талантливые преподаватели, известные профессора, заслуженные деятели наук. Они не только осуществляют блестящую подготовку, дают необходимые профессиональные компетенции, но также учат мастерству ведения переговоров, владеть рабочими специальностями, а также цифровыми навыками", - говорится в опубликованном на сайте правительства поздравлении главы кабмина профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам вуза.

Премьер отметил, что в университете реализуется многоступенчатая система подготовки, открыты современные лаборатории и научные центры, студенты имеют возможность получать глубокие знания в области геологии, горного дела, металлургии, геоэкологии, экономики отраслей минерально-сырьевого комплекса, а также заниматься исследованиями.

Мишустин напомнил, что Санкт-Петербургский горный университет стал первым в стране высшим учебным техническим заведением: Горное училище основали осенью 1773 года по указу императрицы Екатерины II. "Это было время активного освоения новых месторождений полезных ископаемых, развития металлургической промышленности. Страна остро нуждалась в высококвалифицированных специалистах, горных инженерах", - заметил председатель правительства. Он указал, что с первых дней работы обучение специалистов вели выдающиеся исследователи и академики, среди которых Василий Михайлович Севергин, Александр Матвеевич Карамышев, Дмитрий Иванович Соколов.

"Знаменитый вуз не раз менял свое название, но всегда оставался верен лучшим традициям педагогической науки и высшего профессионального образования. За эти десятилетия он подготовил сотни специалистов. И гордится своими знаменитыми выпускниками - ученым Владимиром Афанасьевичем Обручевым, первым президентом Академии наук СССР Александром Петровичем Карпинским, основателем отечественной нефтяной геологии Иваном Михайловичем Губкиным", - акцентировал внимание Мишустин.

Он выразил уверенность, что университет и впредь будет оставаться символом высококачественного образования, а его выпускники - востребованными специалистами, способными осуществлять инновационные преобразования, обеспечивать технологическую независимость страны, эффективно решать стратегически важные задачи по развитию России. Премьер пожелал преподавателям, студентам и аспирантам вуза новых побед, открытий и свершений.

Об университете

Горный университет - первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании в 1773 году подписала императрица Екатерина II, а архитектурный ансамбль, предназначенный для учащихся Горного училища, построил архитектор Андрей Воронихин. Сегодня университет включает в себя девять факультетов: геологоразведочный, нефтегазовый, горный, строительный, механико-машиностроительный, переработки минерального сырья, экономический, энергетический, факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин.