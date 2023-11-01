Зона платной парковки охватила 118 улиц в Василеостровском районе Петербурга

В городе обустроили около 10 тыс. дополнительных машиномест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Зона платной парковки распространилась на Василеостровский район Петербурга, она охватила 118 городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 1 ноября зона платной парковки заработала в Василеостровском районе. В ее территорию вошло 118 улиц (вплоть до Наличной улицы), где обустроено порядка 10 тыс. машиномест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц их перевозящих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1,8 тыс. рублей в год, которое будет действовать на территории всего Василеостровского района. При оформлении зоны платной парковки нанесли более 5 тыс. кв. м дорожной разметки белого и синего цветов, установили более 3 тыс. дорожных знаков и 80 паркоматов.

В преддверии введения зоны платной парковки в районе неоднократно усиливались автобусные маршруты №151 и №152, что позволило сократить суммарный средний интервал движения до пяти минут. С 30 октября внесены изменения в маршрут троллейбуса №12, который соединил Василеостровский, Адмиралтейский, Центральный районы, обеспечив для их жителей доступность 10 станций метрополитена. Жители города также могут воспользоваться 20 автобусными, 2 трамвайными, 6 троллейбусными маршрутами. В будние дни задействуют почти 400 транспортных средств.

О зоне платной парковки

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, где организовали около 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября 2022 года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа №78". Было обустроено более 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Зона платной парковки в Петроградском районе заработала.

С 1 июля 2023 года платное парковочное пространство обустроили на 141 улице и разделили на 6 парковочных зон, расположенных в границах муниципальных округов "Посадского", "Кронверского", "Введенского", "Аптекарский остров", "Петровского", "Чкаловского". К концу 2023 года платное парковочное пространство Петербурга будет насчитывать 652 улицы и 50 тыс. машиномест.