Собянин: более 50 мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства

Основными площадками станут парки и природные территории

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 мероприятий организуют в парках, на природных территориях и других площадках столицы ко Дню народного единства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Ко Дню народного единства приготовили большую программу. Основными площадками станут парки и природные территории. Посетителей ждут больше 50 интересных и познавательных мероприятий", - написал он.

Собянин добавил, что также 4 ноября пройдет акция "Единый день открытых дверей". В библиотеках и культурных центрах устроят лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, фестивали и многое другое. Всего будут работать около 280 площадок.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в Парке Горького 4 и 5 ноября проведут квест "Город чудный, город древний". 5 ноября в 11:00 в Парке Горького состоится познавательная прогулка "Из глубины веков на высоту птичьего полета", на которой расскажут о парке с момента его создания на месте Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки и до наших дней. А в усадьбе Воронцово в День народного единства будет работать литературная гостиная, артисты московских театров прочтут произведения Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Надежды Тэффи, Ирины Одоевцевой.

Кроме того, на центральной площади парка "Кузьминки" 4 ноября с 13:00 до 18:00 запланирован концерт, мастер-классы, интерактивы с ведущими и аниматорами. На сцене выступят артисты иммерсивного театра "О", инструментальный народный коллектив "Этноfusion", фолк-группа "Диковинка", башкирский народный ансамбль "Ак тирмэ", а в лектории парка желающие смогут научиться делать традиционные игрушки и украшения разных народов - русские, татарские и карельские. В зоне отдыха "Левобережье" и парке "Северное Тушино" 4 ноября запланирован мастер-класс по созданию браслетов в технике макраме. А в парке "Сокольники" 4 ноября пройдут дружеские турниры по шахматам и шашкам, регистрация будет проходить на месте за полчаса до старта каждого турнира.

В сообщении отмечается, что в детской библиотеке № 31 на улице Усиевича 4 ноября пройдет занятие по предметной анимации - ребят научат "оживлять" в кадре свои рисунки. А детская библиотека № 45 проведет урок фотомастерства. В отделении культурного центра "Оптимист" на улице Лобачевского можно будет освоить игру на русских народных инструментах, а гостей дома культуры "Стимул" познакомят с культурой, народными промыслами и национальными традициями Бурятии. Все мероприятия проводятся бесплатно, для некоторых нужна предварительная регистрация, добавляется в сообщении.