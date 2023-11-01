DM: в Британии в McDonald's запустили мышей в цветах палестинского флага

По данным издания, акция протеста связана с предоставлением военнослужащим Армии обороны Израиля тысяч бесплатных обедов

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. В двух ресторанах быстрого питания McDonald's в Бирмингеме выпустили мышей в рамках пропалестинской акции. Об этом сообщила газета The Daily Mail. По ее данным, десятки грызунов были окрашены в цвета палестинского флага.

Как пишет издание, акция протеста связана с предоставлением McDonald's военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) тысяч бесплатных обедов. Владелец израильской франшизы McDonald's Омри Падан заявил о пожертвовании 4 тыс. обедов ежедневно силам безопасности, медицинским работникам и жителям пострадавшего региона. Кроме того, компания предложила скидку 50% сотрудникам служб безопасности и спасателям в любом из 220 ресторанов McDonald's по всему Израилю.

Эта инициатива вызвала протесты во многих странах. Филиалы McDonald's в Турции, Ливане и Египте столкнулись с многочисленными актами вандализма, а демонстрации в поддержку Газы прошли возле ресторанов по всему мусульманскому миру - от Египта до Малайзии.