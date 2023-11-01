"Дальневосточный экспресс" вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы

Состав будет курсировать в метро в течение полугода и позволит за это время познакомиться с Дальневосточным федеральным округом 2 млн пассажиров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" начал курсировать на Арбатско-Покровской линии московского метро. Запуск шестого состава состоялся в электродепо "Измайлово" в рамках "Дней регионов Дальнего Востока в Москве - 2023", передает корреспондент ТАСС.

"Уже стало традицией, что мы один раз в год запускаем по подземным путям нашей столицы "Дальневосточный экспресс". Мы хотим рассказать жителям Москвы и гостям [города] о Дальнем Востоке, о [его] людях, природе, о том, что происходит сейчас. О том, что строятся предприятия, о том, что сегодня Россия развернулась на Дальний Восток и мы столкнулись с необходимостью увеличивать железнодорожные пути, строить новые тоннели, расширять портовые мощности", - сказал на церемонии запуска вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он отметил, что "работы на Дальнем Востоке становится еще больше, и там есть где отдыхать и чем заниматься". Вице-премьер подчеркнул, что в округе благодаря проектам с господдержкой создано 125 тыс. рабочих мест с заработной платой на 40% выше среднероссийской.

"Дальневосточный экспресс" познакомит пассажиров метро со всеми 11 регионами Дальнего Востока - их историей, культурой, природой, главными достопримечательностями и возможностями для жизни, работы, учебы и туризма. Состав будет курсировать в метро в течение полугода и позволит за это время познакомиться с Дальневосточным федеральным округом 2 млн пассажиров.

"Важно, что в этом году появился специальный вагон, направленный на детей, на наше молодое поколение. Мы последовательно делаем Дальний Восток более дружелюбным для молодых, и последние пять лет стабильно из года в год приезжает больше молодых людей в возрасте 20-24 года", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Новый тематический вагон, как пояснили в пресс-службе аппарата полпредства президента РФ в ДФО, появляется в составе "Дальневосточного экспресса" каждый год. В прошлом году он был посвящен 150-летию со дня рождения известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Два года назад пассажирам был доступен вагон-ресторан, рассказывающий о дальневосточной кухне. В этом году тематический вагон поезда - "детский", в котором дети могут познакомиться с природой и обитателями регионов Дальнего Востока. На внешней стороне вагона изображены животные, которые считаются символами ДФО, а внутри пассажиров ждут интересные факты о географии, задания на смекалку, занимательные истории и яркие рисунки.

Отдых и производство

Узнать о жизни, учебе и работе на Дальнем Востоке пассажиры смогут в первом и последнем вагонах состава. В них представлена информация о социально-экономических и демографических программах округа, в том числе "дальневосточной ипотеке", "дальневосточном квартале", "дальневосточном гектаре", а также мастер-планы развития территорий. Кроме того, жители и гости столицы смогут познакомиться с историями реальных людей, которые переехали на Дальний Восток из других регионов.

Туристические возможности ДФО и самобытные праздники - якутский Ысыах, приморский День тигра, камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" - представлены в тематическом вагоне "Отдыхать на Дальнем Востоке".

Отдельный вагон - "Сделано на Дальнем Востоке" - посвящен ключевым производственным достижениям округа, среди которых создание самолетов, истребителей, вертолетов, кораблей и различной специальной техники.

В остальных регионах можно познакомиться с регионами ДФО более подробно - каждому субъекту в поезде отведена отдельная зона.