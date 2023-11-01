Раненому в Донецке корреспонденту "Известий" Быковскому провели вторую операцию

Его состояние оценивают как средней тяжести

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Корреспонденту "Известий" Евгению Быковскому, раненому из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке вечером 31 октября, провели вторую операцию, его состояние стабильное. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделением хирургии №2 больницы имени Калинина (ДокТМО) Никос Енгенов.

"10 минут назад закончилась операция. У него были множественные осколочные ранения с повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением. Сейчас все в порядке, состояние Жени средней тяжести, стабильный", - сказал хирург.

Он уточнил, что операция длилась около двух часов. Далее журналиста ждет медикаментозное лечение и восстановление. О сроках выздоровления пока говорить рано.

Раненый под обстрелом в Донецке корреспондент "Известий" рассказал ТАСС об случившемся © Галина Зверева/ ТАСС

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь вели в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, еще двое спасателей и журналисты "Известий" и телеканала "Звезда" получили ранения.