В СНГ поддержат разработку программы для студентов-журналистов

Руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина отметила, что в студентах в странах Содружества нужно воспитывать журналистскую этику

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) поддержит создание в рамках одного из отраслевых советов рабочей группы для разработки общей образовательной программы для студентов-журналистов стран организации. Об этом заявила руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина.

С подобной просьбой в ходе пленарного заседания II форума "Развитие медиа в меняющемся мире" обратилась директор института журналистики и коммуникации Киргизского национального университета Ширин Костюк.

"Мы обязательно сделаем на базе одного из отраслевых советов, создадим рабочую группу. И эта рабочая группа примет соответствующие решения, мы их вынесем на высший [уровень] и все сделаем. Это, безусловно, важно", - сказала Малинина.

Руководитель пресс-службы Исполкома СНГ отметила, что в студентах-журналистах во всех странах Содружества необходимо воспитывать журналистскую этику. Она назвала ее отсутствие среди блогеров, которые свободно распространяют свое мнение, "плохой историей".