Корпорация "Туризм.РФ" введет к 2030 году около 38 тыс. гостиничных номеров

Директор корпорации Сергей Суханов сообщил, что только в Сибирском федеральном округе планируется создать порядка 6 тыс. номеров

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ", которая создана для развития отрасли по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", планирует к 2030 году создать в России около 38 тыс. гостиничных номеров. Об этом сообщил журналистам директор корпорации Сергей Суханов после церемонии открытия в Омске гостиницы Cosmos Omsk Hotel.

"У корпорации в инвестиционном проекте сейчас более 90 проектов, ряд из них в Сибирском федеральном округе. <…> Вообще программа рассчитана на 38 тыс. номеров. Срок - до 2030 года", - сказал Суханов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что только в Сибирском федеральном округе планируется создать порядка 6 тыс. номеров - в Иркутской области, Алтайском крае, Республике Алтай, на курорте Шерегеш (Кузбасс). Один из наиболее значимых объектов - туристический кластер "Байкальская слобода" на 3,5 тыс. номеров, который будет создан в Иркутской области на берегу Ангары.

"В него входит большое количество развлекательной инфраструктуры, изюминкой этого проекта является собственная марина (гавань - прим. ТАСС). Когда есть навигация, вы можете путешествовать по Байкалу и по многим другим прекрасным местам, которые расположены вокруг этого замечательного озера", - пояснил директор корпорации.