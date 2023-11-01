Число жертв израильских ударов в Газе превысило 8,7 тыс.

Такие данные привел Минздрав Палестины

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Число убитых в результате обстрелов и бомбардировок израильскими силами палестинского сектора Газа превысило 8,7 тыс. Такие данные привело Министерство здравоохранения Палестины.

"Число жертв атак израильских сил в секторе Газа на настоящий момент составило 8 796", - говорится в заявлении Минздрава, которое приводит телеканал Al Hadath.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, в Минздрав поступило 2 030 заявлений о пропавших без вести под завалами зданий, разрушенных в результате налетов израильской авиации. В основном эти заявления касаются палестинцев, которые считаются пропавшими без вести после массированных израильских ударов с воздуха по лагерю беженцев Джебалия, в результате которых несколько сотен человек погибли или получили ранения.