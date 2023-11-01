В Исполкоме СНГ оценили роль прошедшего в ТАСС семинара для СМИ

Подобные инициативы помогают сохранить единство внутри организации, отметила глава пресс-службы Исполкома Содружества Светлана Малинина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Организованный ТАСС семинар для журналистов СНГ очень важен, такие инициативы помогают сохранить единство внутри организации. Об этом заявила руководитель пресс-службы Исполкома Содружества Светлана Малинина в ходе пленарного заседания II форума "Развитие медиа в меняющемся мире".

"На минувшей неделе ТАСС провел семинар для коллег из стран СНГ, где прошло обсуждение современных процессов и технологий получения, обработки и передачи информации, а также многое другое. Говорили и о фейках. Состоявшийся семинар - это продолжение инициативы ТАСС по развитию сотрудничества с ведущими СМИ стран СНГ. <...> Это очень важные инициативы, потому что они помогают нам быть вместе. Такие семинары очень важны", - сказала она.

Малинина отметила важность работы Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, возглавляемого генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым. По ее словам, задача Информсовета - активное участие в реализации решений, принятых на заседаниях ключевых руководящих структур СНГ. Она также поприветствовала присоединение туркменского агентства ТДХ к Совету в качестве наблюдателя.

На прошлой неделе журналисты из информационных агентств и печатных изданий стран СНГ обменялись опытом работы на семинаре, организованном ТАСС в Москве. С 23 по 27 октября с работой подразделений агентства знакомились руководители, корреспонденты и представители других творческих профессий из информагентств АзерТАдж (Азербайджан), БелТА (Белоруссия), Казинформ (Казахстан), Кабар (Киргизия), УзА (Узбекистан), издательского дома "Беларусь сегодня", медиахолдинга "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".

Состоявшийся семинар стал продолжением инициативы ТАСС по развитию сотрудничества с ведущими СМИ стран СНГ. В рамках этого проекта особое внимание уделяется неформальному профессиональному общению, взаимному обмену опытом, ознакомлению журналистов и специалистов из стран Содружества с работой мирового информагентства в современном медийном пространстве, в условиях информационных и конкурентных вызовов.