В Запорожской области к началу зимы установили 70 блочно-модульных котельных

К ним подключили социальные учреждения и жилые дома

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Запорожской области в рамках подготовки к отопительному сезону установили 70 блочно-модульных котельных. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда развития территорий.

"В Запорожской области Фонд развития территорий установил 70 блочно-модульных котельных, из них 56 в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор фонда Ильшат Шагиахметов, слова которого привели в сообщении, столь масштабные работы в Энергодаре потребовались в связи с изменениями режима работы Запорожской АЭС, которая ранее поставляла теплоэнергию потребителям города. К модульным котельным подключили социальные учреждения и жилые дома.