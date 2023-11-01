1 ноября, 11:45

В Запорожской области к началу зимы установили 70 блочно-модульных котельных

К ним подключили социальные учреждения и жилые дома

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Запорожской области в рамках подготовки к отопительному сезону установили 70 блочно-модульных котельных. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда развития территорий.

"В Запорожской области Фонд развития территорий установил 70 блочно-модульных котельных, из них 56 в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор фонда Ильшат Шагиахметов, слова которого привели в сообщении, столь масштабные работы в Энергодаре потребовались в связи с изменениями режима работы Запорожской АЭС, которая ранее поставляла теплоэнергию потребителям города. К модульным котельным подключили социальные учреждения и жилые дома. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация