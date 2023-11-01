В Северной Осетии открыли объездную дорогу на два месяца раньше срока

По словам главы региона Сергея Меняйло, благодаря объездной дороге улицы селения будут разгружены от транзитного транспорта, который негативно влияет на экологию, повышает риск возникновения ДТП

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Дорога в объезд селения Чиколы в Северной Осетии по нацпроекту открылась на два месяца раньше срока. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Открыли сегодня дорогу в объезд Чиколы. Кстати, рабочие закончили объект на два месяца раньше! Работы по строительству обхода протяженностью 8 км начались в конце прошлого года. Строили по региональному проекту "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона, благодаря объездной дороге улицы селения будут разгружены от транзитного транспорта, который негативно влияет на экологию, повышает риск возникновения ДТП. Водители могут напрямую, минуя Чиколу, попасть с главной региональной трассы Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен-2 на дорогу Чикола - Мацута - Комы-Арт, ведущую к развивающимся туристическим объектам Горной Дигории.

Дорожники проложили под дорогой 19 водопропускных труб, помимо двух полос движения шириной 3,75 м каждая, укрепили обочины шириной по 3 м с каждой стороны. Вдоль дороги установили металлическое барьерное ограждение, на отдельных участках трассы оборудовано искусственное освещение. Дорога полностью отвечает всем современным требованиям по безопасности движения.

"С 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" были построены, реконструированы и отремонтированы объезды селений Синдзикау, Эльхотово, станицы Архонская, Дигоры. Кроме того, завершается строительство обхода селения Мичурино", - написал Сергей Меняйло.