1 ноября, 12:47

В Забайкалье более 250 км федеральной трассы закрыли для движения большегрузов

Причина в скользкой дороге

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Чита - Забайкальск - граница с КНР длиной более 250 км перекрыли для движения большегрузов из-за скользкой дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"1 ноября на участке с 230-го км по 485-й км федеральной автодороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с КНР в Оловяннинском, Борзинском и Забайкальском районах на время работ по ликвидации зимней скользкости ограничено движение большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Забайкалье" уточнили ТАСС, что расчисткой трассы занимаются пять единиц техники. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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