Жители Подмосковья смогут самостоятельно записаться на флюорографию

Обследование доступно для всех жителей региона старше 18 лет, не проходивших его более одного года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запись на флюорографию стала доступна для жителей Московской области. Ранее записать на диагностику мог только медицинский работник, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование более 1 года", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что пройти флюорографию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на нее можно по телефону 122, через портал госуслуг "Здоровье" и инфомат в поликлинике. Диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС.