В Узбекистане за оскорбление чувств верующих будет грозить до пяти лет лишения свободы

В Минюсте добавили, что также будут штрафовать граждан за хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить в Узбекистане гражданам, которые оскорбили чувства верующих. Об этом сообщила пресс-служба Минюста республики.

"Умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по признаку их религиозных убеждений или лояльности, а также с целью вызвать вражду, нетерпимость или рознь в отношении групп населения по признаку их национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности <…>, наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Там добавили, что также будут штрафовать граждан за хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду.