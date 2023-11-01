Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале

По словам бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата, власти региона должны пойти навстречу дагестанцам

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших 29 октября массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Спортсмен сделал на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, в котором тот обратился к властям региона с просьбой "не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать". "Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго", - написал Магомедов.

"Аллах прощающий и любит прощающих", - добавил Нурмагомедов к репосту.