В Ейске жильцам поврежденного при падении Су-34 дома выдают ключи от квартир

Власти также начали прием заявлений от жителей на предоставление выплат в размере 20 тыс. рублей за квадратный метр для выполнения в квартирах отделочных работ

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Жильцам многоквартирного дома в Ейске, поврежденного в 2022 году при падении военного самолета Су-34, начали выдавать ключи от квартир после проведения работ по восстановлению здания.

Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Первая семья получила ключи от квартиры в доме по улице Коммунистической в Ейске. Ключи собственникам передают поэтапно с 1 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных работ в квартирах установлены сантехника и входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты. Также власти начали прием заявлений от жителей на предоставление выплат в размере 20 тыс. рублей за квадратный метр для выполнения в квартирах отделочных работ.

По данным администрации, в третьем и четвертом подъездах дома еще продолжатся работы по запуску лифтов.

17 октября 2022 года во дворе жилой многоэтажки в Ейске упал военный самолет Су-34, произошел пожар. В результате ЧП погибли 16 человек, еще 43 пострадали. В девятиэтажном доме были полностью демонтированы четыре подъезда, жильцов расселили до полного окончания работ по восстановлению здания.