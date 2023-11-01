Волгоград стал десятым городом РФ, куда запустила рейсы авиакомпания Flydubai

Пассажиры прошли регистрацию на первый рейс

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Волгоград стал десятым городом России, куда эмиратская авиакомпания Flydubai запустила регулярные рейсы. Пассажиры прошли регистрацию на первый рейс, передает корреспондент ТАСС.

"У нас на сегодняшний момент это десятый город [в России], куда летает компания Flydubai из Дубая", - сказал журналистам аэро-менеджер компании Flydubai в России и Белоруссии Александр Каторгин, отметив, что загрузка первого рейса в Дубай из Волгограда составила 60%.

Каторгин добавил, что Flydubai рассматривает расширение полетной сетки с Россией в 2024, вопросы прорабатываются. В настоящее время эмиратская компания летает в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Махачкалу, Минводы, Уфу, Екатеринбург, Самару.

1 ноября из волгоградского аэропорта стартует полетная программа авиакомпании Flydubai в Дубай. Flydubai будет обслуживать этот маршрут совместно с авиакомпанией Emirates - перевозчиком ОАЭ. Код-шеринговые рейсы, как отметили в пресс-службе авиакомпании, предоставят пассажирам больше возможностей для пересадки в международном аэропорту Дубая.