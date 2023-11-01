В Псковской области в 2024 году создадут первый эндокринологический центр

Узкопрофильные специалисты будут консультировать жителей в специально созданной Школе пациентов с сахарным диабетом

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2024 году откроют первый в регионе региональный эндокринологический центр, где узкопрофильные специалисты будут консультировать жителей в специально созданной Школе пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

"На базе эндокринологического отделения Псковской областной клинической больницы будет создан региональный эндокринологический центр. В центре будут заниматься проблемами сахарного диабета и другой эндокринной патологии. На эти цели Псковской области выделены 83,7 млн рублей", - написала Гаращенко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что выделенные средства пойдут на оснащение регионального эндокринологического центра: в нем будут оборудованы кабинеты врача-эндокринолога, офтальмолога, а также будет открыта Школа для пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, специализированные анализаторы гемоглобина будут закуплены для всех районных и межрайонных больниц.

"Уже созданные Школы сахарного диабета в Псковской городской поликлинике и Великолукской межрайонной больнице будут дооснащены, а такие же взрослые и детские кабинеты Школы сахарного диабета будут открыты в Невельской межрайонной больнице, Островской межрайонной больнице, Порховской межрайонной больнице, Псковской межрайонной больнице, Себежской районной больнице, Детской областной клинической больнице. Все указанные мероприятия должны быть реализованы до 1 февраля 2024 года", - добавила Гаращенко.