В Ивано-Франковске госпитализировали семь человек с гепатитом А

Среди пациентов есть дети, сообщила заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Семь жителей Ивано-Франковска на западе Украины проходят стационарное лечение от гепатита А, среди пациентов дети. Об этом изданию "Общественное" сообщила заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина.

"По состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A. Это четверо взрослых и трое детей, - сказала она. - Дети в возрасте шести-семи лет. <...> Все пациенты из Ивано-Франковска". По словам Деминой, пациенты находятся в состоянии средней тяжести. "Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - проинформировала замглавы медучреждения.

Как сообщила изданию заместитель гендиректора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A, среди них один ребенок. Она уточнила, что это периодические случаи. "Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусными гепатитами. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", - указала замглавы центра.

Она предупредила, что в регионе есть условия для распространения этой инфекции. "Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", - пояснила Джус.

Ранее власти зафиксировали вспышку заболеваемости гепатитом А в Винницкой области. 27 октября горсовет столицы региона перевел школы на дистанционное обучение в связи со стремительным ростом числа заболевших. В понедельник в департаменте здравоохранения и реабилитации областной администрации сообщили, что за неделю число заболевших гепатитом А в Виннице выросло втрое. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку вируса ЧС областного масштаба. Позже в Министерстве здравоохранения Украины сообщили об усилении противоэпидемических мер в регионе.