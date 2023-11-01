Два самолета, летевшие в Екатеринбург, отправлены в Челябинск из-за непогоды

В аэропорту Кольцово снегопад привел к образованию наледи на взлетно-посадочной полосе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Два из пяти самолетов, которые находились в воздушном пространстве над аэропортом Кольцово (Екатеринбург), отправлены в резервный аэропорт Челябинска ввиду неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В воздушном пространстве над аэропортом Кольцово пять воздушных судов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, организованы надзорные мероприятия. Установлено, что в настоящее время два из указанных воздушных судов ввиду неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы (снег, наледь) направлены для осуществления посадки на резервный аэродром Челябинска", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Кольцово задерживаются два рейса - рейс FV-6404 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", планируемое время вылета которого 00:20 минут 2 ноября (21:20 1 ноября мск), и рейс SU-1415 по маршруту Екатеринбург - Москва авиакомпании "Аэрофлот" с планируемым временем вылета 1:35 2 ноября (23:35 1 ноября мск)

Наземные службы аэропорта принимают меры к приведению взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние, добавили в ведомстве.