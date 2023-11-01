Установленная силами Чувашии водонапорная башня обеспечит водой 1,5 тыс. жителей Запорожья

Башню установили в селе Андровка

ЧЕБОКСАРЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Новая водонапорная башня, установленная в Запорожской области строителями из Чувашии, позволит обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тыс. жителей Бердянского района. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минстроем республики.

"В подшефном Бердянском районе Запорожской области силами Чувашской Республики установлена новая водонапорная башня объемом 160 куб. м, которая обеспечит чистой питьевой водой более 1,5 тыс. жителей сел Андровка, Новотроицкое и Полоузовка", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что водонапорная башня построена в селе Андровка. "Подходит к завершению установка башни в селе Осипенко", - цитируют в сообщении главу Минстроя Чувашии Михаила Коледу.

В министерстве добавляют, что в 2023-2025 годах в Бердянском районе планируется восстановить и ввести в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.

В апреле Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области. Соглашение было подписано между правительством Чувашской Республики и администрацией Бердянского района. На первом этапе принято решение об обновлении сетей и коммунальной инфраструктуры района.