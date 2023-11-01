Экс-фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля получит компенсацию от государства

Размер выплаты Игиту Михайлову составил 2 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Ярославский областной суд назначил компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей бывшему заместителю начальника колонии №1 Ярославля Игиту Михайлову, фигуранту дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ИК-1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Судебная коллегия определила взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в пользу Игита Михайлова компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Заволжский районный суд Ярославля 19 ноября 2020 года оправдал бывшего врио начальника местной ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова. Кроме того, 11 фигурантов дела - бывшие сотрудники ФСИН - получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Шестеро фигурантов были освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО.

В 2019 году Михайлову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он подвергался уголовному преследованию на протяжении года и девяти месяцев. Все это время находился под домашним арестом. Уголовное преследование в отношении Михайлова было прекращено по реабилитирующему основанию.

Михайлов обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 15 млн рублей, а также расходов по оплате услуг представителя в размере 35 тыс. рублей, расходов на оформление доверенности, почтовых расходов. Дзержинский районный суд Ярославля назначил Михайлову компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей, а также компенсацию расходов по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. рублей. Прокуратура Ярославской области обжаловала это решение.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.