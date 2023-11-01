Мосгортранс получит более 60 электробусов в ноябре

Транспорт предприятию передаст ПАО "Камаз"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 электробусов будут переданы ГУП "Мосгортранс" от ПАО "Камаз" до конца ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Инновационный экологичный транспорт продолжает поступать в Москву. Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, в ноябре ПАО "Камаз" передаст Мосгортрансу более 60 современных электробусов. После всей необходимой подготовки они выйдут на маршруты", - говорится в публикации.

Там отмечается, что ранее Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1,2 тыс. электробусов до конца 2024 года. Более 200 из них уже можно встретить на маршрутах города.

"Российский транспорт собирают на московском заводе СВАРЗ на площадке ПАО "Камаз". Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла, это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года. Также в ноябре мы ожидаем новые электробусы от завода ЛиАЗ", - добавил Ликсутов, слова которого приводит департамент.