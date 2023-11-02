ОП представит проект доклада о состоянии гражданского общества в РФ в этом году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в рамках форума "Сообщество" презентует проект доклада о состоянии гражданского общества в России за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"Итоговый форум "Сообщество" откроется 2 ноября пленарным заседанием. Главная тема - презентация проекта доклада о состоянии гражданского общества в России за текущий год", - отметили в пресс-службе.

Тема самого форума - "Гражданское общество: достижения, лица, события". На площадке Музея Победы в Москве соберутся гражданские активисты, представители социально ориентированного бизнеса, НКО, органов власти. Они обсудят проект доклада, доработают его на секционных дискуссиях. Итоговая версия документа будет представлена главе государства.

В рамках пленарного заседания общественники обсудят ключевые события 2023 года и подведут итоги по основным направлениям работы, среди которых - развитие института общественной экспертизы социально значимых законопроектов, выработка предложений по поддержке демографического развития, содействие развитию некоммерческого сектора, совершенствование методов патриотического воспитания, интеграция новых субъектов РФ, поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, общественное наблюдение за выборами.

В выставочной зоне форума будут представлены мультимедийные экспозиции по основным разделам доклада в доступной форме, а также интерактивные стенды для сбора предложений в ежегодный доклад. На форуме общественники обсудят актуальные вопросы и расскажут о планах и целях работы на 2024 год. 3 ноября состоится торжественная церемония вручения наград ОП РФ за вклад в укрепление гражданского общества.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".