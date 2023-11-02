В Приморье зафиксировали улучшение пожароопасной обстановки

В Примгидромете уточнили, что снизить пожарную опасность на территории края помогли дожди

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Прошедшие в Приморском крае дожди существенно улучшили пожароопасную обстановку в Приморском крае, но площадь природных пожаров за сутки остается высокой - около 900 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"По информации приморского Минлеса, огнем пройдено более 900 га леса. Как отмечают эксперты, погода немного помогла снизить пожарную опасность в лесах, однако в крае продолжает действовать постановление губернатора о режиме повышенной готовности в связи с пожароопасным сезоном. Также в Ольгинском, Хасанском, Партизанском, Уссурийском округах введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

По информации Приморского гидрометцентра, прошедший в регионе атмосферный фронт обусловил в Приморском крае облачную с дождями погоду. В минувшие двое суток дожди распространились на большую часть территории края. Выпало в основном от 1 до 10 мм осадков. Меньше всего осадков пришлось на восточные районы, там выпало менее 1 мм.

"Дожди существенно улучшили пожароопасную обстановку, на большей территории класс пожароопасности по метеоусловиям понизился до первого. Высокий 4-й класс сохраняется во Владивостоке, на побережье Лазовского района и в восточных районах", - уточняет Примгидромет.

Прошедший октябрь в Приморье оказался теплее и суше средних многолетних значений. Среднемесячная температура была выше на 1,1 - 1,3 градуса, а осадков почти везде выпало меньше нормы, на 11 - 72%. В регионе действует особый противопожарный режим, объявлена высокая пожароопасность леса.