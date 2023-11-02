На юге Сахалина ожидаются дожди

Синоптики прогнозируют обильные осадки из-за прохождения циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ночь на пятницу приход циклона на Сахалин, который принесет на остров сильные дожди, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сильные дожди придут в ночь на 3 ноября, но воздух станет теплее. Циклон идет с материковой части", - рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, циклон в основном затронет южные районы Сахалина.

Сейчас в регионе стоит хорошая погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 14:00 (06:00 мск) держится на отметке плюс 9 градусов.