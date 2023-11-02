Уровень загрязнения воздуха в Дели опустился до "опасного"

Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели опустился до "опасного". Об этом сообщили в метеорологическом департаменте округа.

По этим данным, индекс качества воздуха (ИКВ) составил от 395 до 616 при норме от 0 до 50. При ИКВ выше 300 воздух считается "опасно загрязненным". Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.

Причиной опасного загрязнения атмосферы стало типичное для ноября сжигание стерни фермерами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая. Из-за низкой скорости ветра столичный регион оказался под куполом смога. По словам корреспондента ТАСС, при выходе на улицу начинается першение в горле, зуд в глазах и кашель.