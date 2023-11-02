"Солнце Москвы" подсветят цветами триколора в честь Дня народного единства

Также 4-6 ноября посетителей аттракциона ждут народные выступления артистов, фотосессии в кокошниках, бои на мечах, творческие мастер-классы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Трехдневную праздничную программу подготовили на площадке колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в рамках празднования Дня народного единства. Также 5 и 6 ноября аттракцион будет подсвечен цветами российского флага, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"4, 5 и 6 ноября "Солнце Москвы" приглашает на культурную программу, приуроченную ко Дню народного единства. Гостей ждут русско-народные выступления артистов, фотосессии в кокошниках, бои на мечах, творческие мастер-классы и праздничная подсветка аттракциона в цветах российского флага. Все мероприятия бесплатные", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 5 и 6 ноября крупнейшее в Европе колесо обозрения будет подсвечено цветами российского флага. Увидеть праздничный триколор на аттракционе и входной группе комплекса можно в вечернее время.

Так, 4 ноября запланирована интерактивная программа, которая пройдет с 14:00 до 18:00 в главном холле МФК "Солнце Москвы". Посетители услышат патриотические и русские народные песни в исполнении коллектива "Русская душа". Его участники познакомят всех желающих с гуслями, домрой, балалайкой и предложат гостям сыграть в игру "Угадай мелодию на русских народных инструментах". Кроме этого, в программе дня запланированы танцевальные номера коллектива "Цветы жизни" и мастер-класс по росписи деревянной игрушки от Измайловского Кремля.

Кроме того, в этот день впервые "Солнце Москвы" примет участие в акции "Ночь искусств". В этом году ее мероприятия также приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". В рамках акции в 18:00 на территории аттракциона состоится бесплатная экскурсия "Инженерная мысль" об истории создания масштабного колеса обозрения "Солнце Москвы". Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

В пресс-службе рассказали, что 5 ноября культурную программу "Солнца Москвы" откроет выступление заслуженного балалаечника России - Юрий Шутов исполнит народные песни и кавер-версии современных эстрадных композиций. Также в этот день центр ремесел "Славич" проведет мастер-класс по богородской резьбе. Все желающие увидят уникальные приемы резьбы по дереву и выставку авторских работ. Помимо этого, историко-патриотический клуб "Отчизна" приглашает всех поучаствовать в тренировочных боях на мечах, посмотреть показательную фланкировку шашкой и познакомиться с воинской историей древней Руси. 6 ноября на площадке колеса обозрения расскажут о традициях русского народного костюма. Гости праздника увидят выставку костюмов магазина FolkBerry и смогут сфотографироваться в нарядных кокошниках. Также в этот день состоится мастер-класс по изготовлению головного убора очелья и тематическая викторина с подарками и призами.