Филиал Курчатовской школы с видом на Москву-реку появится в ЖК City Bay

Строительство планируется завершить в конце 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство пятиэтажной школы на 815 мест возле Москвы-реки началось на территории жилого комплекса City Bay, сообщила пресс-служба компании MR Group.

"Компания MR Group начала строить на берегу Спасского затона Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево новый школьный корпус Курчатовской школы на 815 мест. Сегодня школа входит в двадцатку ведущих школ Москвы. Мы уверены, что благодаря нашему новому корпусу, где будут созданы наилучшие условия для развития детей, она станет одной из лидирующих в этом списке", - сказала на церемонии по случаю начала строительства нового корпуса Курчатовской школы в составе ЖК City Bay генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая.

Начальник дирекции по строительству и реконструкции департамента образования Москвы Александра Корнеева уточнила, что школьное здание площадью более 16 тыс. кв. м спроектировано по принципам школы-города: комфортные рекреации-"улочки", многофункциональные пространства универсальных и специализированных кабинетов, атриум как театральная площадь и сердце школы, современные спортивные залы и стадион. Строительство планируется завершить в конце 2024 года.